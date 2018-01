Corea del Nord: "Probabile partecipazione a Olimpiadi di Pyeongchang"

La Corea del Nord probabilmente parteciperà ai Giochi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), in Corea del Sud. Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, avvicinato dai giornalisti all'aeroporto di Pechino, ha detto che il suo paese è "probabile partecipi", Secondo l'agenzia nipponica Kyodo, Chang, proveniente da Pyongyang, avrebbe fatto uno scalo tecnico in vista della sua missione in Svizzera proprio trattare con il Comitato olimpico internazionale la possibile partecipazione del suo Paese. Olimpiadi, Corea del Nord accetta invito Seul: avviato il dialogo Nel suo discorso di fine anno il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva fatto un augurio per il miglioramento dei rapporti tra Corea del Nord e Corea del Sud riferendosi proprio alla manifestazione di Pyenogchan: "Le Olimpiadi invernali che si terranno presto nel Sud saranno una buona opportunità per mostrare lo stato della nazione coreana e desideriamo sinceramente che l'evento si svolga con risultati positivi"". Seul pronta ad accogliere atleti Corea del Nord a Olimpiadi invernali