Trump: stop alla pubblicazione del libro con rivelazioni di Bannon

"Via i clochard, rovinano nozze di Harry", bufera su sindaco Windsor

Lettera del conservatore Simon Dudley perché la polizia intervenga contro l'accattonaggio nell'area dove si terrà il royal wedding. Critiche dalle associazioni in difesa dei più poveri. Anche Theresa May si è detta "in disacccordo" con l'esponente Tory