Olimpiadi, Corea del Nord accetta invito Seul: avviato il dialogo

La Corea del Nord accetta l'offerta di Seul di discutere la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali di PyeongChang e riapre il canale diretto di comunicazione con la Corea del Sud. La notizia arriva dall'agenzia sudcoreana Yonhap, secondo cui la svolta, in base ai media ufficiali di Pyongyang, è maturata anche grazie al fatto che il leader Kim Jong-un ha "apprezzato" il sostegno alla sua apertura di pace, annunciata nel suo discorso di inizio anno. Positiva la reazione di Seul al riavvio del canale: "Credo segnali un passaggio verso un ambiente di comunicazioni possibili in ogni momento", ha dichiarato Yoon Young-chan, capo della segreteria per i rapporti con i media dell’Ufficio di Presidenza.

Riaperta la linea di comunicazione diretta

La linea di comunicazione diretta tra Nord e Sud è stata riattivata quesa mattina al villaggio di confine di Panmunjom. Seul, secondo i media sudcoreani, ha riferito che due funzionari dei rispettivi Paesi hanno avuto occasione di "testare" il ritorno alla piena operatività. La riapertura è arrivata all'indomani dell'offerta promossa dal presidente sudcoreano Moon Jae-in, che ha proposto il 9 gennaio come data per dei colloqui intercoreani di alto livello sulla possibile partecipazione ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang e sulle strade da percorrere per migliorare i rapporti.

Per ora dialogo solo sui Giochi

"Sostenendo una decisione della leadership, avremo contatti stretti con il Sud in uno modo sincero e leale", ha commentato Ri Son-gwon, a capo dell'agenzia nordcoreana che gestisce le questioni con il Sud. "Discuteremo di temi operativi sul potenziale invio della nostra delegazione", ha aggiunto Ri, che non ha però menzionato l'ipotesi di accettazione dell'offerta avanzata da Seul di un dialogo più ampio, capace di coinvolgere anche la questione del nucleare.

Data ultima modifica 03 gennaio 2018 ore 08:47