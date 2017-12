Obama intervistato da Harry: “Attenzione a uso irresponsabile social”

L'ex presidente Usa Barack Obama ha rilasciato la sua prima intervista da quando è finita la sua esperienza alla Casa Bianca. E per l’occasione ha scelto un intervistatore d’eccezione: il principe Harry, con cui ha avuto una lunga conversazione diffusa per i microfoni del programma Today della BBC Radio 4. Obama è tornato a mettere in guardia sull’uso irresponsabile dei social media. “Sta distorcendo la capacità dell'opinione pubblica di comprendere questioni complesse e sta diffondendo false informazioni”, ha detto criticando, come già fatto in passato, l'uso eccessivo dei social media, caratteristico del suo successore Donald Trump, che però non è mai stato citato o nominato esplicitamente. Il principe Harry intervista Barack Obama per la radio della Bbc

Obama sui pericoli di Internet

"Uno dei pericoli di Internet è che le persone possano avere realtà completamente diverse: possono essere imbozzolati in un'informazione che rafforza i loro pregiudizi", ha osservato Obama. "La questione ha a che fare con il modo in cui sfruttiamo questa tecnologia in maniera da consentire una molteplicità di voci, una diversità di punti di vista, ma non portare a una balcanizzazione della società e consentire invece di trovare un terreno comune". L'ex presidente ha poi fatto riferimento a "tutto il lavoro che non è stato portato a compimento" durante il suo mandato, esprimendo "preoccupazione per come gli Usa si stanno muovendo" ma sottolineando che "c'è serenità”. In questa foto la conduttrice del programma ha immortalato il principe Harry che alza i pollici a fine programma.

L’invito al matrimonio

"Non ho fatto molte interviste, ma è stato divertente", ha commentato il principe Harry, legato ad Obama da una conoscenza che va avanti da vari anni. L'intervista, diffusa nell'ambito del programma Today della BBC Radio 4, rientra in un ciclo di dialoghi condotti da personaggi di spicco e organizzati per il periodo natalizio. È stata registrata a Toronto (Canada) lo scorso settembre, durante la celebrazione degli Invictus Games, l'evento sportivo che coinvolge veterani di guerra feriti e sponsorizzato dal nipote della regina Elisabetta II. Durante la messa in onda è stato chiesto a Harry se ha invitato l’ex presidente al suo futuro matrimonio con Meghan Markle. “Non lo so, non abbiamo ancora fatto liste degli invitati, quindi chi lo sa. Non voglio rovinarvi la sorpresa”, ha replicato il principe. Secondo una indiscrezione del Sun, il governo britannico avrebbe sollecitato Harry a non invitare gli Obama per evitare di far arrabbiare Trump.