Dazi, Draghi: mosse unilaterali sul commercio estero sono "pericolose"

Azioni unilaterali sul commercio estero sono "pericolose". Così il presidente della Bce Mario Draghi commenta la spinta di Donald Trump ai dazi sull'importazione di acciaio e alluminio. "Se metti tariffe contro i tuoi alleati, ci si chiede 'chi sono i nemici?'", ha detto Draghi, definendo il protezionismo "pericoloso" perché "come minimo porta maggiore incertezza". Ma oltre a questo rischio c'è anche quello di una "massiccia deregulation" del settore finanziario che significherebbe ripetere l'errore che ha portato alla crisi finanziaria dieci anni fa. Interpellato dai giornalisti sull'esito delle elezioni politiche in Italia il presidente della Bce ha affermato che non c'è stato uno scossone nei mercati, ma "un'instabilità protratta nel tempo potrebbe minacciare la fiducia" nei confronti dell'Italia. Sull'economia nell’Eurozona Draghi ha poi dichiarato che "la crescita è forte e diffusa, più del previsto". Elezioni 2018, Mattarella: "Ora senso di responsabilità"

"Voto Italia? Nessuno scossone. Crescita eurozona forte"

Quanto accaduto dopo le elezioni in Italia "non suggerisce che i mercati abbiano reagito in un modo che minacci la fiducia", è accaduto "più o meno" quello visto in altri Paesi, ha spiegato Draghi sul voto del 4 marzo. E su possibili pulsioni anti-moneta unica, il presidente della Bce ha detto fermamente che "l'euro è irreversibile", rispondendo a una domanda che citava l'esito del voto in Italia come segnale di un'affermazione di forze antieuropee. "Davvero non voglio commentare" l'esito delle elezioni, ha detto il presidente della Bce, che ha poi aggiunto: "Il rafforzamento dell'Unione monetaria ed economica resta una priorità". Draghi ha poi sottolineato la buona evoluzione dell'economia dell’'Eurozona: "I dati ci confermano la forte e diffusa spinta della crescita, attesa nel breve termine a tassi più forti del previsto". La Banca centrale europea ha alzato le stime di crescita per l'Eurozona al 2,4% dal 2,3% per il 2018, mantenendo l'1,9% atteso per il 2019 e l'1,7% per il 2020. La Bce ha mantenuto la sua stima sull'inflazione dell'eurozona a 1,4% per il 2018, ha limato all'1,4% quella per il 2019 dall'1,5% stimato in precedenza e mantenuto stabile all'1,7% quella per il 2020.