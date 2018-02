Sciopero Air France, cancellato 50% dei voli a lungo raggio da Parigi

Il 50% dei voli Air France a lungo raggio in partenza da Parigi-Charles De Gaulle sarà colpito da uno sciopero del personale di volo e di terra. In una nota ufficiale la compagnia aerea ha comunicato che si prevede di fornire un totale del "75% del suo programma di volo, dato un tasso di sciopero stimato al 28%". Lo sciopero indetto dai sindacati reclama un aumento generale del salario pari al 6%, sulla base dei risultati positivi realizzati dall'azienda.

Le cancellazioni

Nel dettaglio, la compagnia aerea ha fatto sapere che sarà assicurato "il 75% dei suoi voli a medio raggio da e per Parigi-Charles de Gaulle" e "l'85% dei suoi voli a corto raggio". Pertanto la società suggerisce di controllare su una specifica sezione del sito lo stato del proprio volo. "Interruzioni e ritardi non sono esclusi", ha poi precisato Air France, dicendosi "rammaricata di questa situazione" e promettendo "ogni sforzo per ridurre al minimo i disagi che questo sciopero può causare ai propri clienti".

Il suggerimento della compagnia



Visto il rischio di rallentamenti e cancellazioni, il vettore francese ha suggerito a coloro "che hanno prenotato un volo per il 22 febbraio di rinviare il viaggio o modificare la prenotazione senza spese". Air France avrebbe inviato "circa 60.000 sms e messaggi" per informare individualmente i clienti. In particolare i viaggiatori potranno rinviare il volo "fino al 27 febbraio compreso, a titolo gratuito, nel limite dei posti disponibili" o "ricevere un credito valido per un anno su Air France o Klm per un rinvio oltre il 27 febbraio, un cambio di destinazione o del punto di partenza o la cancellazione del biglietto".