Borse asiatiche a picco dopo crollo Wall Street, Milano apre in calo

Si estende alle Borse asiatiche ed europee la correzione che ieri ha affossato Wall Street facendo registrare la battuta d’arresto più vistosa dal 2011 a oggi. Milano apre in profondo rosso con l'indice Ftse Mib che cede in apertura il 3,6% a 22.017 punti. L'indice Nikkei a Tokyo chiude in forte ribasso (-4,73%), Hong Kong cede il 4,4%, Shanghai il 3,35%, Shenzhen il 4,44% e Seul l'1,5%. Sydney ha chiuso con un -3,3%. Il Nikkei, indice che contiene i 225 titoli delle maggiori 225 compagnie quotate al TSE, in calo del 10% dallo scorso 23 gennaio, è entrato in una fase di correzione tecnica. I future sui listini del vecchio continente segnano pesanti ribassi con Londra che cede il 2,8%, Parigi il 3,1% e Francoforte il 3,2%. Sui mercati, da tempo ai massimi, domina il timore per una ripresa dell'inflazione e un'accelerazione dei tassi Usa, con conseguente deprezzamento anche di tutto il comparto obbligazionario. Intanto gli investitori si rifugiano in porti considerati sicuri come lo yen, che sale dell'1,3% sul dollaro e dello 0,78% sull'euro, e i treasury (titoli di Stato).

Tokyo mai così male dal 2016

La Borsa di Tokyo segna il maggior ribasso giornaliero da giugno 2016, riflettendo l'andamento degli indici azionari statunitensi. Col -4,73%, l'indice Nikkei si assesta a quota 21.610,324, cedendo 1.071 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen prosegue la manovra di rivalutazione sul dollaro a quota 108,80, e a 134,0 sulla moneta unica.

Shanghai cede il 3,35%

Anche le Borse cinesi terminano gli scambi con perdite pesantissime: l'indice Composite di Shanghai cede il 3,35%, a 3.370,65 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 4,44%, bruciando 80,21 punti fino a chiudere ai minimi intraday di 1.726,09.

Consiglieri frenano Trump

Intanto, dopo la giornata nera di ieri, secondo i media americani i consiglieri di Donald Trump starebbero cercando di convincerlo a prendere le distanze a Wall Street: a non citare più, o almeno a citare meno, il rally della Borsa, nonostante la corsa dei listini americani sia un cavallo di battaglia del presidente Usa dai tempi della sua elezione.La Borsa di Milano apre in profondo rosso con l'indice Ftse Mib che cede in apertura il 3,6% a 22.017 punti.

Preoccupano i dati sul lavoro

Già venerdì la Borsa americana aveva mostrato segni di cedimento, ma quello di ieri è il calo intraday maggiore della storia del listino in termini di punti: il Dow Jones ha chiuso in calo del 4,62% a 24.345,23 punti e ha eroso i guadagni del 2018, il Nasdaq ha ceduto il 3,78% a 6.967,53 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 4,11% a 2.648,54 punti. Secondo gli osservatori, i dati recenti sul mercato del lavoro, che hanno registrato un balzo dei salari ai massimi dal 2009, sono un segnale iniziale di un surriscaldamento dell'economia. Inoltre, riferiscono alcuni analisti, il calo di Wall Street è molto simile al flash crash del 2010.

