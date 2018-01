Saldi al via il 2 gennaio in Basilicata, in settimana le altre regioni

Saldi invernali al via in tutta Italia a partire dal 2 gennaio. Secondo le stime di Confesercenti, saranno oltre 280mila le attività commerciali del nostro Paese che applicheranno riduzioni sui prezzi. Molto forte l'interesse agli sconti da parte dei consumatori, che si preparano a spendere in media 150 euro a testa.

Il calendario dei saldi

Nel corso della settimana prenderanno avvio in tutta Italia i saldi invernali. I primi a poter approfittare dei saldi saranno gli abitanti della Basilicata, dal 2 gennaio, seguiti da quelli della Valle d'Aosta il giorno successivo. Nel resto del Paese servirà aspettare il 5 gennaio, ad eccezione della Sicilia, dove le riduzioni sui prezzi partiranno con l'Epifania.

280mila attività coinvolte

Secondo un'indagine sui saldi invernali condotta da Confesercenti in collaborazione con SWG su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori, saranno più 280mila le attività commerciali coinvolte con sconti del 30 – 40 per cento. Quasi totale l'adesione dei commercianti del settore moda e tessili, che sperano di rifarsi dopo un periodo di vendite molto fiacco, nonostante le festività natalizie. Flessione in linea con un 2017 nero per le attività commerciali, che ha visto la chiusura di oltre 2400 negozi e un calo delle vendite per un commerciante su quattro.

Spesa media di 150 euro a testa

Quasi un italiano su due ha deciso che aprofitterà dell'occasione di risparmiare grazie ai saldi. Il 41% ha dichiarato che valuterà con attenzione la possibilità di fare un acquisto durante il periodo di ribassi. Si conferma un forte interesse complessivo per gli sconti, con una volontà di spendere una media di 150 euro a testa, budget di spesa in linea con quello dell'anno scorso. A farla da padrone tra i prodotti ricercati dai consumatori, saranno le scarpe con il 28% degli intervistati che le ha inserite in cima alla lista dei beni più ricercati in periodo di saldi, subito prima dei prodotti di maglieria, preferiti dal 22% dei consumatori.