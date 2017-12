Aumentano gas e luce, bollette più care da gennaio 2018

Il 2018 porterà un aumento delle bollette. Lo fa sapere l’Autorità per l'Energia che, nell'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori, ha annunciato un incremento del +5,3% per le forniture elettriche e del +5% per quelle gas. L'aumento, spiega l’Authority, è legato per quanto riguarda l’energia "all’incremento dei prezzi all’ingrosso all'ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza", mentre per il gas è conseguenza del "previsto effetto invernale".

Aumenti per la luce

Nel dettaglio, spiega l'Autorità di settore, l'aumento per l'energia elettrica è dovuta principalmente (per circa il 3,8% della variazione complessiva) alla crescita dei costi di approvvigionamento. Aumento che è controbilanciato solo in parte dal calo delle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura, che sommati arrivano a uno 0,5% in meno per il cliente.

Aumenti per il gas

La variazione del gas, invece, è legata sostanzialmente alla crescita della componente 'materia prima', cioè all'aumento delle quotazioni del gas attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre. Una dinamica 'normale', legata alla maggiore domanda dei mesi invernali. Le tariffe, spiega l’Authority, sono state influenzate anche da un leggero incremento della componente relativa al trasporto.

"Stangata" di 79 euro a famiglia

Per l'Unione Nazionale Consumatori, l'aumento delle bollette stabilito dall’Autorità per l'Energia equivale a una "stangata" di 79 euro a famiglia. Secondo Pieraldo Isolani, esperto del settore energia dell’associazione di categoria, si tratta di una "pessima notizia perché nonostante ci sia già stato nel precedente trimestre, alle soglie dell'inverno, un aumento del gas del 2,8%, prosegue il rialzo dei prezzi per chi deve riscaldare la propria abitazione, gravando ulteriormente e pesantemente sui bilanci delle famiglie".