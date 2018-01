Oltraggio alla Memoria: danneggiata a Milano pietra d'inciampo

Sconosciuti hanno tentato di cancellare, con un oggetto a punta, il nome di Angelo Fiocchi, operaio deportato e ucciso a Mauthausen. È successo in via Lombardia a pochi giorni dalla Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto.