Milano, sgomberato dalla polizia il "fortino" di via Cavezzali

La Polizia a Milano ha cominciato a sgomberare dalla prima mattina del 5 aprile una palazzina più volte finita al centro delle cronache. Si tratta di un residence di nove piani di via Cavezzali 11, una traversa di via Padova, noto alle autorità per vari episodi legati all'immigrazione clandestina e al traffico di stupefacenti.

Lo sgombero della Polizia

L'operazione della Polizia è iniziata alle 5 di giovedì 5 aprile su ordine della Questura di Milano che ha dispiegato uomini e mezzi per la definitiva messa in sicurezza dell'edificio. L'obiettivo delle forze dell'ordine è quello di censire tutti i locali per tutelare gli inquilini degli appartamenti regolarmente affittati e allontanare tutti gli occupanti abusivi. Al momento, rendono noto le autorità, non risultano particolari problemi di ordine pubblico. Le forze dell'ordine stanno controllando piano per piano circa un centinaio di appartamenti, abitati prevalentemente da nordafricani e africani.

I precedenti a Milano



Quello della palazzina di via Cavezzali è solo l'ultimo, in ordine di tempo, degli sgomberi effettuati dalle forze dell'ordine a MIlano. Nel giugno del 2017 la polizia aveva proceduto allo sgombero dell'ex hotel Quark in via Lampedusa 11/A: un complesso di tre edifici, in stato di abbandono, occupati abusivamente da numerosi cittadini di origine nord africana. Pochi mesi prima, il 7 febbraio, gli agenti avevano liberato uno stabile in via san Faustino da quattro extracomunitari: tutti denunciati per occupazione abusiva aggravata e uno per detenzione di droga ai fini di spaccio. Una delle operazioni più incisive attuate a Milano è quella del dicembre del 2009 nel cosiddetto "fortino della droga" di viale Bligny 42. Un luogo in pieno centro che per anni è stato teatro di episodi criminali e dell'occupazione abusiva da parte di spacciatori e pregiudicati. Nove anni fa dovettero intervenire oltre 100 agenti, le unità cinofile e un elicottero per iniziare l'operazione di controllo degli appartamenti e di identificazione di 59 persone.