Ravenna, patente rinnovata a 100 anni: "Vado al mare con mia moglie"

Ha da poco compiuto 100 anni e qualche settimana fa gli è stata rinnovata la patente. È la storia di Luciano Gulmini di Ravenna, raccontata dall'edizione locale del Resto del Carlino. Gulmini, ex dipendente di Cgil e Pci, ha tagliato il traguardo del secolo di vita lo scorso 23 agosto. E qualche giorno prima è andato all'Aci, dove dopo l'esame della vista, dell'udito e un breve colloquio, si è visto prorogare la validità della patente fino al 2026. "In questo modo" - ha raccontato al giornale - "io e Tebe, mia moglie, possiamo andare al mare a Lido Adriano, dove andiamo da sempre con la nostra Lancia Y". Gulmini è un guidatore esperto: per molti anni, insieme alla moglie, ha girato l'Europa, prima in Lambretta, poi sempre in macchina.