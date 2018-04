Incinta di gemelle muore a Milano: a processo ginecologa e ostetrica

Una ginecologa e un’ostetrica della Clinica Mangiagalli di Milano andranno a processo per omicidio colposo, per il caso di Claudia Bordoni, la donna di 36 anni morta il 28 aprile 2016 insieme alle due gemelle che portava in grembo. È questa la decisione del gup Ezia Maccora che ha così respinto l'istanza di proscioglimento delle tre imputate per non aver commesso il fatto, proposta dalla Procura. Maccora ha inoltre disposto il proscioglimento di una seconda ostetrica imputata: la donna avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda. Il processo si aprirà il prossimo 18 giugno. Morta incinta di 2 gemelle: imputazione coatta a medico e ostetriche

Parenti della donna: non è stata tutelata "la vita della madre"

Già nel 2017, il gip aveva invece respinto la richiesta di archiviazione proposta sempre dalla Procura secondo la quale non c'era esso causale tra la morte della donna e l'omissione "gravemente colposa" della ginecologa e delle due ostetriche.

Gli avvocati della vittima sostengono da sempre che non sarebbero stati "posti in essere i doverosi provvedimenti diagnostici e terapeutici richiesti" per tutelare la "vita della madre" e delle gemelline che avrebbe dovuto dare alla luce in una "situazione ad altissimo rischio".

La morte nel 2016 alla Mangiagalli di Milano

Claudia Bordoni, manager originaria della Valtellina, era al sesto mese di gravidanza e, prima di andare alla clinica Mangiagalli, si era fatta visitare in altri due ospedali perché temeva un parto spontaneo. Dopo essere stata dimessa dal San Raffaele, dove era stata dal 13 al 20 aprile per delle complicazioni, il 26 aprile 2016 era andata alla Mangiagalli, dove era morta per via di un’emorragia. I medici avevano cercato di praticare un cesareo d'urgenza che non era riuscito e anche i due feti non erano sopravvissuti.