Pasquetta di sole e gite fuori porta, traffico intenso da Nord a Sud

Un Pasquetta segnata dal bel tempo e dalle gite fuori porta (LE PREVISIONI), ma anche dal traffico che da questa mattina sta creando qualche disagio sulle strade di tutta Italia. Nel lunedì dopo Pasqua, secondo la Coldiretti sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, assistiti da sole e temperature miti che, però, resisteranno solo fino a martedì. Gli spostamenti, tuttavia, hanno causato code e rallentamenti da Nord a Sud, in particolare a Roma e Napoli.

Traffico e code da Nord a Sud

Grossi disagi si sono verificati sull'autostrada A1 Roma-Napoli, ma nella Capitale ci sono stati problemi anche nel nodo Nord dove la coda è arrivata a 6 chilometri di lunghezza. Problemi anche in Campania, dove tra Acerra e Afragola la colonna di auto ha raggiunto i 9 chilometri, mentre rallentamenti meno intensi si sono registrati verso la costiera amalfitana e sulla A16 Napoli- Canosa. Traffico in Puglia verso le località di mare, in direzione Brindisi, e sulla statale 100. Segnalata anche qualche coda per traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia, sulla A1 tra Firenze Scandicci e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, sulla A14 tra Pesaro e Bologna, sulla A10 Genova-Ventimiglia, sulla A6 Torino-Savona e sulla A22 Brennero-Modena.

I piatti più gettonati e la "cucina del giorno dopo"

Undici milioni gli italiani che, come detto, secondo l’analisi Coldiretti/Ixè, hanno optato per pa gita fuori porta anche con il classico picnic nel verde, al mare, in montagna, in campagna, fuori e dentro le città. Tra i piatti più gettonati nei picnic del lunedì dell'Angelo si classificano, sottolinea Coldiretti, lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce e verdure. Non mancano però polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la “cucina del giorno dopo”: il menù, infatti, in molti casi è a base degli avanzi della Pasqua per la quale gli italiani - stima la Coldiretti - hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro a tavola, restando nell'87% dei casi tra le mura domestiche.

Da martedì una nuova perturbazione

Le gite e gli spostamenti di Pasquetta sono stati agevolati anche dal bel tempo, arrivato su tutta Italia il giorno di Pasqua, e dalle temperature miti con massime comprese tra 15 e punte di 18-20 gradi. (LE PREVISIONI) Una parentesi, però, destinata a durare poco: tra martedì e mercoledì arriverà una nuova perturbazione, la prima di aprile, che interesserà soprattutto le nostre regioni centrosettentrionali. Un nuovo miglioramento ci sarà verso il prossimo fine settimana. Secondo gli esperti, inoltre, resta considerevole il pericolo valanghe: sarà da grado 4 (forte) a grado 3 (marcato) sulla maggior parte delle Alpi, di grado 3 sull'Appennino emiliano e su quello toscano, di grado 2 (moderato) sul resto dell'Appennino e sui rilievi della Sicilia.