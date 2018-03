Tir "buca" la sicurezza a Roma e arriva fino a via del Corso

Un tir con targa turca è entrato, per errore, in via del Corso, in pieno centro a Roma. Il mezzo ha percorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri, che sono intervenuti a sirene spiegate. L'uomo alla guida aveva sbagliato itinerario per consegnare la merce. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì santo, in un momento particolare per la sicurezza nella Capitale: le misure, infatti, sono rafforzate sia per la minaccia del terrorismo internazionale sia per le festività di Pasqua.

Arrivato a due passi dal Parlamento

Il tir, a quanto si apprende dai carabinieri, è riuscito ad arrivare a passo d’uomo dal Lungotevere fino in via del Corso, in prossimità di piazza San Lorenzo in Lucina, dopo aver superato largo Goldoni, dove ormai abitualmente stazionano mezzi delle forze di polizia. Una volta raggiunta la popolare strada del centro di Roma, il mezzo è stato fermato dai carabinieri. Subito dopo sono stati effettuati tutti i controlli sul mezzo e sull'autista, un uomo di mezza età. E, una volta accertata la buonafede del conducente, i militari lo hanno accompagnato sull’itinerario corretto per scaricare la sua merce. La circostanza, precisa la Questura, dimostra l'assoluta reattività del dispositivo di sicurezza della "green zone", che non prevede chiusure predefinite ai varchi ma controlli rigorosi e capillari.