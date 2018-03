Pasqua, musei gratis domenica e apertura straordinaria a Pasquetta

Entrata gratuita in musei e altri siti culturali italiani nel giorno di Pasqua. Quest'anno la festività cade infatti la prima domenica di aprile e, come di consueto ormai da quattro anni, ogni prima domenica del mese, 450 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accolgono liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

I record dei musei italiani

Sono centinaia i luoghi d'arte aperti gratuitamente domenica 1 aprile. Tra questi il Colosseo, Castel Sant'Angelo, le Terme di Diocleziano a Roma, gli scavi di Pompei, Ercolano, la Reggia di Caserta, Castello sforzesco e la Pinacoteca di Brera a Milano, Palazzo ducale a Mantova, il Museo archeologico di Firenze. In vigore dal luglio del 2014, l'iniziativa “prima domenica del mese gratis al museo” ha registrato la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Per volontà del Mibact, quest'anno i siti saranno aperti, ma a pagamento, anche il lunedì di Pasquetta. Il rilancio dei musei e dei siti archeologici è stato uno dei punti del programma del ministro uscente Dario Franceschini. Nel 2017 i dati definitivi hanno segnato il nuovo record: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori con incassi che sfiorano i 200 milioni di euro. Un incremento, questo, di circa 5 milioni di visitatori e di 20 milioni di euro rispetto al 2016 .

“La sorpresa è nei Musei” a Roma

Si chiude con un'apertura speciale a Pasqua e Pasquetta (dalle 9 alle 14) anche l'ultima iniziativa popolare del Mibact gestione Franceschini, “Fumetti nei Musei”, la mostra nata dall'omonimo progetto che ha coinvolto alcuni dei più famosi fumettisti italiani che hanno realizzato 22 graphic novel dedicate ai musei statali. In occasione delle festività pasquali nella capitale si svolge inoltre quest'anno l'iniziativa “La sorpresa è nei Musei” con gli stabili e i siti civici aperti a Pasqua e Pasquetta con un ricco programma di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini, con il pagamento del biglietto ordinario di ingresso al museo.