Abusi su bimbe della scuola materna, arrestato maestro a Roma

Gip: "anomala" rinuncia Stasi a eredità, ma dai Poggi denuncia tardiva

La famiglia di Chiara ha accusato il giovane (condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco) di non aver accettato per non pagare il dovuto risarcimento milionario. Il giudice ha archiviato l'indagine ma ha definito il comportamento "certamente anomalo"