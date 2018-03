Stramilano 2018, ecco il percorso e le strade chiuse in città

Domenica 25 marzo torna la Stramilano, la corsa più amata dai milanesi. Quella del 2018 è la 47esima edizione della manifestazione che lo scorso anno ha portato a correre 60 mila persone per il tragitto di 10 chilometri.

I tre percorsi

Come da tradizione, la corsa si svilupperà in tre possibili percorsi: la Stramilano classica da 10 chilometri, la Stramilanina da 5 chilometri e la Stramilano Half Marathon da 21,097 chilometri. I primi a partire, alle ore 9 da Piazza Duomo, saranno i partecipanti alla Stramilano 10 chilometri, la maratona non competitiva dove corridori di ogni età e livello percorreranno le vie più caratteristiche della città fino all'Arena Civica ''Gianni Brera''. Alle ore 10, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. Anche loro arriveranno all'Arena Civica. Alle 10.30 sarà la volta della mezza maratona con partenza e arrivo previsti in Piazza Castello.

Justine Mattera madrina

La madrina della Stramilano 2018 sarà Justine Mattera, showgirl e attrice, che correrà la Half Marathon partecipando attivamente alla gara fianco a fianco con i runner. Alla Stramilano parteciperanno atleti dell'Esercito italiano e delle forze dell'ordine. Spazio anche agli atleti con disabilità, come Constantin Bostan, ragazzo moldavo che ha subito un'amputazione della gamba e che correrà la mezza maratona grazie alla Onlus Disabili No Limits, fondata dall'atleta paralimpica Giusy Versace, che gli ha donato un arto artificiale adatto all'attività sportiva. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato il reparto di chirurgia pediatrica dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano dove ha incontrato i piccoli pazienti a cui ha regalato la sacca della Stramilano.

Misure di sicurezza rafforzate

Per questa edizione sono state rafforzate le misure di sicurezza. L'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, ha rivolto un appello agli atleti “a presentarsi in anticipo sulla partenza delle 9 perché le procedure possano avvenire nel migliore dei modi". Piazza del Duomo, partenza della 5 e 10 chilometri, sarà transennata con sette varchi di accesso dove i partecipanti saranno controllati con i metal detector, come hanno spiegato gli organizzatori a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino. La società Manpower, inoltre, controllerà i punti considerati critici del percorso con circa 100-150 steward. Misure di sicurezza previste anche per la competizione agonistica.

Metrò chiusa e divieti

La viabilità, sia pubblica sia privata, subisce delle variazioni in concomitanza della Stramilano. Dalle 7 alle 14 i tram e i bus che passano vicino al percorso subiranno rallentamenti e deviazioni. Chiusa dalle 7 fino a fine evento la fermata Duomo del metrò. Ecco i divieti di transito, consultabili sul sito di Stramilano, per le auto suddivisi per orario:

Dalle 8:40 alle 10:30: Divieto di accesso, parcheggio e transito in: via Mengoni – via Santa Margherita – p.za della Scala – via Case Rotte – l.go Mattioli – via Catena – p.za Meda – c.so Matteotti – p.za San Babila – c.so Venezia.

Dalle 9:30 alle 10:45: Divieto di accesso, parcheggio e transito: via Palestro – via Marina – via Senato – via S. Andrea – via Montenapoleone – via Manzoni – via Verdi – via dell’Orso – via Cusani – largo Cairoli – Foro Buonaparte – p.le Cadorna – via Paleocapa.

Dalle 9:00 alle 12:45: Divieto di accesso, parcheggio e transito in: p.le Oberdan – v.le Majno – p.za Tricolore – v.le Bianca Maria – p.za V Giornate – v.le Regina Margherita – v.le Caldara – p.za Medaglie d’Oro – v.le Filippetti – v.le Beatrice d’Este – p.le Porta Lodovica – v.le G. Galeazzo – p.za XXIV Maggio – v.le G. D’Annunzio – p.le Cantore – v.le Papiniano – p.le Aquileja.

Dalle 9:20 alle 13:00: Divieto di accesso, parcheggio e transito in: v.le Porta Vercellina – p.le Baracca – v.le Toti – p.za Conciliazione – via XX Settembre – via Curie – v.le Moliere – v.le Alemagna – Parco Sempione – Arena Civica.

Dalle 10:15 alle 12:15 Divieto di accesso, parcheggio e transito in: via Legnano – p.za Lega Lombarda – v.le Elvezia – via M.d’Eril – c.so Sempione – b.ni Porta Volta – v.le Crispi – b.ni Porta Nuova – p.za Principessa Clotilde – v.le Monte Santo – p.za della Repubblica – b.ni Porta Venezia.

Dalle 11:00 alle 13:15: Divieto di accesso, parcheggio e transito in: via A.d a Giussano – via G. d’Arezzo – via del Burchiello – via Giotto – p.za Buonarroti – v.le Monte Rosa – p.za Amendola – viale Ezio – p.le G. Cesare – v.le Belisario – v.le Cassiodoro – p.za VI Febbraio – v.le Boezio – l.go Domodossola – v.le Duilio – p.za C. Magno – via Alcuino – p.za D. Chiesa – via E. Filiberto – c.so Sempione – via M. d’Eril – v.le Elvezia – p.za Lega Lombarda – via Legnano – viale Gadio – p.za Castello.