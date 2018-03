Maltempo in arrivo al Sud, nuova allerta per piogge e forte vento

Nuovo peggioramento meteo nel corso del weekend nel sud Italia. Piogge e venti forti interesseranno la Sardegna e successivamente, a partire dalla mattinata di domenica, anche le regioni meridionali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta.

Allerta meteo arancione in Sardegna

Esauriti gli effetti del vortice freddo che aveva colpito in particolare sempre il Sud, una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico ha raggiunto il nostro Paese. In Sardegna si sono verificati temporali localmente anche molto intensi, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Per l'isola, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per l'allerta arancione per rischio idrogeologico per la giornata di domenica ( il sito Sky METEO24) Sempre domenica, a partire dalla mattinata (ma in Sicilia già da sabato notte), le piogge interesseranno anche Calabria, Basilicata e Puglia. Su queste regioni, compresa la Sicilia, attesi inoltre venti di burrasca, specie sui settori ionici. Possibili rovesci anche sul Molise. Al Centro-Nord condizioni stabili e asciutte, con sole a Nord-Est e qualche nuvola a Nord-Ovest.

Neve e temperature ancora basse

Domenica prevista neve in montagna, oltre gli 800-1000 metri sull'Appennino campano-lucano-molisano, e dai 1200-1400 metri tra Calabria e Sicilia. Le temperature saranno ovunque al di sotto della media stagionale, seppur con un graduale rialzo. Rialzo che si rafforzerà lunedì, quando anche al Sud si potranno finalmente assaporare i primi tepori della Primavera. La Settimana Santa pasquale comincerà infatti con il bel tempo ma la pioggia è in agguato.