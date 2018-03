Meningite, 19enne ricoverato in gravi condizioni nel Cagliaritano

Un 19enne di Gesico, in provincia di Cagliari, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico di Monserrato con febbre e dolori causati da una meningite di tipo B, la stessa che nei giorni scorsi aveva provocato la morte, nel capoluogo sardo, di un 20enne.

La corsa in ambulanza

Il ragazzo di Gesico è arrivato d’urgenza nella notte tra il 22 e il 23 marzo, in ambulanza, al Policlinico di Monserrato, dopo essere passato per il pronto soccorso di Isili. I risultati dei prelievi effettuati sono arrivati questa mattina e hanno confermato la prima ipotesi di meningite, motivo per cui è subito scattata la profilassi per le persone con le quali il giovane è venuto a contatto nelle ultime ore. A gennaio scorso, il 19enne si era sottoposto alla profilassi a seguito dell'allarme meningite scattato per un suo amico a Senorbì.