Sciopero a Roma, oggi si fermano anagrafe e mezzi. Varchi aperti

Giornata di scioperi a Roma. Il 22 marzo nella Capitale si fermano il servizio dell’anagrafe e i trasporti. Nel primo caso, si tratta di uno sciopero del personale dei servizi anagrafici e demografici proclamato da alcuni sindacati di base: Sgb, Asbel-Cnl e Cub. Per i trasporti, invece, stop di 24 ore voluto da Faisa Confail, Orsa e Usb. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Per agevolare la mobilità, inoltre, non saranno attive le zone a traffico limitato diurne del centro storico e di Trastevere.

Lo stop di Anagrafe e trasporti

Il giorno prima delle agitazioni, Roberto Betti dell'Sgb aveva spiegato, sullo sciopero dell’Anagrafe: "È possibile che domani le sedi municipali dell'Anagrafe di Roma restino chiuse. C’è infatti grosso malcontento da parte dei lavoratori sulle cui spalle sono ricadute le disfunzioni e trasformazioni improvvisate dall'amministrazione comunale con l'eliminazione delle casse bancarie all'interno dei municipi". Mentre l’azienda dei trasporti romani (Atac), in una nota ha fatto sapere che "le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl".

Domani sciopero nazionale nella scuola

Uno sciopero nazionale nella scuola è invece previsto per domani, venerdì 23 marzo. Manifestanti da tutta Italia, secondo quanto riporta una nota dell'Anief, si raduneranno a partire dalle 9 in piazzale Ostiense, da dove il corteo si muoverà per arrivare al Ministero dell'Istruzione, in Viale Trastevere. La Federazione dei Sindacati Indipendenti ha poi confermato un altro sciopero nazionale per lo stesso giorno, venerdì, con "due ore di sciopero del personale del Servizio sanitario nazionale" e "una manifestazione nazionale nel giorno della prima riunione parlamentare della diciottesima legislatura italiana".