Sciopero Trenord, fermi tutti i treni. Bus sostitutivi per Malpensa

Trenord si ferma per uno sciopero indetto dal sindacato fino alle 17. Tutti i treni dell'azienda per il trasporto ferroviario in Lombardia sono fermi dalle 9 della mattina del 21 marzo. Un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Milano Cadorna e Bellinzona (Svizzera) e il terminal dell'aeroporto di Malpensa è stato messo a disposizione dei passeggeri. "Era uno sciopero che si poteva evitare - ha commentato il segretario dell'Organizzazione sindacati autonomi (Orsa), Adriano Coscia - e ci spiace per gli utenti, ma bastava che l'azienda rispettasse il contratto di lavoro".

"L'azienda non rispetta il contratto"

I treni dell'azienda resteranno fermi fino alle 17 del 21 marzo secondo quanto ha riferito un portavoce di Trenord. "Le adesioni - ha aggiunto Coscia - sono tra l'80 e il 90%, ma la ricaduta è sulla totalità dei treni perché l'azienda non vuole mettere in circolazione treni che poi rischiano di essere abbandonati in qualche stazione creando problemi alla ripresa del servizio". Il segretario ha ricordato che sono stati 13 gli scioperi indetti fino a questo momento, che hanno portato alla modifica del contratto, ma "l'azienda non lo rispetta". "Oggi - ha precisato Coscia - molti macchinisti hanno già raggiunto il tetto trimestrale di 80 ore per gli straordinari". Molti di loro farebbero invece turni anche di 10 ore al giorno. "Siamo allo straordinario programmato senza concordare niente con il sindacato, come prevede invece il contratto", ha concluso il sindacalista.