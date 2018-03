Frasi su caso Regeni, pg Cassazione avvia accertamenti su pm Zucca

Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha avviato accertamenti preliminari sul sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca. In particolare, il pg acquisirà tutti gli elementi conoscitivi sulle dichiarazioni fatte dal magistrato - sostituto procuratore presso la Corte d'Appello e tra i magistrati del processo Diaz - sui casi giudiziari del G8 di Genova e sulla morte di Regeni. Il pm Zucca, parlando della vicenda del ricercatore italiano ucciso in Egitto, l'aveva accostata ai fatti del G8 e aveva detto: “I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?”. "Arditi parallelismi e infamanti accuse che qualificano soltanto chi li proferisce", ha tuonato il capo della polizia Franco Gabrielli. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm. Quella del pm di Genova, ha affermato, “è stata una dichiarazione impegnativa con qualche parola inappropriata”.

Gabrielli: "Chiediamo rispetto"

Gabrielli ha commentato le frasi di Zucca durante un'iniziativa ad Agrigento in ricordo di Beppe Montana, il capo della Catturandi di Palermo ucciso dalla mafia nel 1985. "In nome di chi ha dato il sangue, di chi ha dato la vita, chiediamo rispetto", ha detto. Il capo della polizia ha sottolineato che chi ha compiti di responsabilità e funzioni pubbliche è chiamato a esercitarle con "onore e disciplina", a dare l'esempio e a essere credibile. "L'esempio - ha detto - ha una forza rivoluzionaria e dirompente". Poi, ricordando "i tantissimi troppi colleghi delle forze di polizia, magistrati, imprenditori, sindacalisti, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che hanno pagato con la loro vita quel loro impegno", ha aggiunto: "Mi risuonano ancora più oltraggiose le parole di chi ha detto che ai vertici della polizia ci sono dei torturatori. Noi facciamo i conti con la nostra storia ogni giorno, noi sappiamo riconoscere i nostri errori. Noi, al contrario di altri, sappiamo pesare i comportamenti. Ma, al contrario di altri, ogni giorno i nostri uomini e le nostre donne garantiscono la serenità, la sicurezza e la tranquillità. E in nome di chi ha dato il sangue, di chi ha dato la vita, chiediamo rispetto, e gli arditi parallelismi e le infamanti accuse qualificano soltanto chi li proferisce".

Legnini: "Giudizio inappropriato"

Legnini, invece, ha espresso "stima e fiducia ai vertici delle forze di polizia" in apertura del plenum. Il vicepresidente del Csm ha auspicato che il nodo dei "limiti e delle modalità di esternazione dei magistrati" sui procedimenti a loro affidati "possa essere in qualche modo affrontato" dal gruppo di lavoro che si sta occupando della comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Le dichiarazioni di Zucca sulla vicenda Regeni, ha aggiunto, sono "rappresentative di tale esigenza": perchè con quelle dichiarazioni il pm "è intervenuto facendo riferimento a un procedimento di cui si è occupato con impegno e professionalità e a un altro delicato e importante procedimento della procura di Roma". Il magistrato, secondo Legnini, ha espresso "un giudizio inappropriato sulla polizia di Stato".