Esplosione a Catania: 3 vittime, 2 sono vigili del fuoco

Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell'esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania, in via Sacchero. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. Un'inchiesta è stata aperta dalla procura etnea.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificata una fuga di gas in una piccola officina che ripara biciclette. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Una squadra è arrivata sul posto e ha utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio: quando però l'attrezzo ha toccato la catena, la scintilla ha innescato l'esplosione che ha investito i vigili del fuoco. Quattro pompieri sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per essere rianimati.

Sindaco: una tragedia per la città

Sul posto si è recato anche il sindaco Enzo Bianco che su facebook ha scritto: "Una tragedia. Due vigili del fuoco morti, due gravi. Un civile morto. Esplosione di bombola. Sono qui ad abbracciare i vigili del fuoco! Una dolorosa tragedia per la città".