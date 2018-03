Bagno dentro la Fontana di Trevi, tifosi scozzesi multati per 900 euro

Multati dai vigili per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi. È accaduto sabato 17 marzo a due tifosi scozzesi a Roma per la partita di rugby fra Italia e Scozia valida per il torneo sei nazioni.

Il bagno in kilt

Stando al racconto dei vigili, i due tifosi si sono tuffati nella celebre fontana sabato sera. Intorno alle 21.30 è entrato in acqua il primo, in kilt, e ha attraversato la fontana da un lato all'altro prima di essere fermato e identificato dalla polizia locale. Poco dopo un secondo uomo si è denudato, rimanendo in slip, e si è "tuffato" nella fontana riuscendo a fare un paio di "vasche" nel monumento. Il tifoso è stato fermato dai vigili. Per i due è scattata la sanzione.

Le multe

Ai tifosi sono state comminate multe da 450 euro per uno. Verso le 22 gli agenti hanno deciso di chiudere con i nastri l'accesso diretto alla fontana, zona che è rimasta interdetta per tutti fino all'una di notte. La decisione, a quanto si apprende, è stata presa dopo i due episodi anche per la presenza di numerosi gruppi di tifosi, anche "alticci", che circolavano nel centro storico in occasione della festa di San Patrizio.