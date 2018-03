Incidente sull'A1, tir si ribalta: 2 feriti

Lunedì mattina di code sull'A1. Lunghi incolonnamenti si sono formati sull'autostrada Milano-Napoli dopo il ribaltamento di un tir, avvenuto intorno alle 4.30. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente, che ha causato la chiusura del tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord. Alle 8:40 circa è stato riaperto, in direzione Firenze, il tratto tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Orte. Resta invece chiuso il tratto in direzione di Roma.

Bombole di acetilene e ossigeno

Il segmento di autostrada era stato chiuso in entrambe le direzioni in seguito all'incidente che ha visto coinvolto il mezzo pesante, che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. Il tir si è ribaltato al chilometro 522. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l'autocarro, dopo aver sbandato, si sarebbe rovesciato su un fianco. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale



Riaperto il tratto verso Firenze

Come comunica Autostrade per l'Italia attraverso un messaggio di allerta traffico sull'home page del proprio sito internet, è stato riaperto, in direzione Firenze, il tratto tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Orte sue due delle tre corsie disponibili. Il tratto in direzione del capoluogo toscano è stato riaperto intorno alle 8 e 40 ed il traffico sul luogo dell'incidente defluisce su 2 corsie, inoltre al momento si registra 1 km di coda tra Guidonia Montecelio e la Diramazione di Roma Nord.

4 km di coda verso Roma

Permane invece la chiusura del tratto in direzione di Roma. Chi viaggia in direzione di Roma deve obbligatoriamente uscire ad Orte - dove si registrano quattro chilometri di coda a partire da Attigliano - percorrere la SS 675 verso Viterbo e poi la SS 2 Cassia, dove dopo aver percorso il Grande Raccordo Anulare è possibile riprendere la A1 Milano-Napoli. Per le lunghe percorrenze Autostrade suggerisce inoltre di percorrere il GRA, la A12 Roma-Civitavecchia e quindi la SS1 Aurelia.

Data ultima modifica 19 marzo 2018 ore 09:55