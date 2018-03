Droga in offerta "prendi 3 paghi 2", tre arresti a Padova

Per vendere cocaina e hashish utilizzavano, tra le varie formule promozionali, anche quella del "3x2", con tanto di volantini. Gli autori dell'"offerta" illegale, rivolta in particolare ai giovani acquirenti, sono tre cittadini marocchini finiti in manette in provincia di Padova. Il loro nome in codice era "Famiglia Corolla".

Tre arresti

I tre sono stati arrestati dai carabinieri della città veneta nella tarda serata di venerdì 16 marzo con l'accusa di spaccio in concorso aggravato e continuato. Si tratta di due fratelli di 30 e 22 anni e della moglie del secondo, sua coetanea: vivono a Bagnoli di sopra, in provincia di Padova, e a Badia Polesine, nel Rodigino. Le zone di riferimento per lo spaccio erano i comuni del Padovano come Monselice, Conselve, Tribano, Agna e lo stesso Bagnoli di sopra. Qui, secondo quanto accertato dai carabinieri, i tre avrebbero venduto sostanze stupefacenti per tutto il 2017 all'esterno di locali pubblici o nei pressi di luoghi di aggregazione giovanile.

Offerte e volantini

Target degli spacciatori perfino i Sert, i servizi del Sistema Sanitario Nazionale dedicati alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione anche di tossicodipendenti. Addirittura con volantini, come quelli sequestrati dai carabinieri: "Sei in cura al Sert? - si legge in una 'pubblicità' - per te prezzi speciali e trattative riservate. Porta un amico e avrai un gentile omaggio". Sempre nel volantino si trovava il tariffario, con sconti progressivi in caso di acquisti più consistenti. I tre cittadini marocchini erano particolarmente attivi nel promuovere la droga e spesso per invogliare gli acquirenti proponevano, come accade nei supermercati, offerte come il "3x2", tre dosi al prezzo di due.