Molesta donna su un bus, ma la vittima è una poliziotta e lo arresta

Un uomo di 39 anni ha molestato una donna su un autobus a Roma. Lei, però, è una poliziotta e lo arresta. È accaduto sulla linea 64. A finire agli arresti un italiano di origini congolesi. L’agente, assistente capo in servizio alla squadra mobile nella sezione reati contro le violenze sessuali, al momento dell’aggressione stava tornando a casa dopo il lavoro. Dopo i pesanti approcci dell’uomo, prima si è qualificata come agente e poi ha intimato più volte al 39enne di fermarsi. Nonostante ciò, l'uomo ha continuato le molestie tentando anche di baciarla. A quel punto, la donna ha reagito e, dopo averlo immobilizzato, lo ha arrestato. Quasi 9 milioni di donne molestate, oltre un milione al lavoro

L'arrivo di una pattuglia e l'arresto

Mentre l’agente ha chiamato il 112 per chiedere l'intervento di una pattuglia, una donna polacca si è avvicinata alla poliziotta e ha trovato il coraggio di denunciare di aver subito, qualche minuto prima, gli stessi abusi da parte dell'uomo. Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato arrestato per violenza sessuale.

Il progetto "...Questo non è amore"

Dimostrazioni di coraggio sempre più frequenti, fa notare in un comunicato la Questura di Roma, si registrano grazie anche al Progetto "...Questo non è amore" e alla presenza del "Camper Rosa" in varie province d'Italia dove sempre più donne denunciano episodi di violenza sia fisica che psicologica. Nel progetto sono previsti momenti d'incontro per rompere l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere e per offrire il supporto di un'equipe di operatori specializzati: oltre a personale di polizia anche medici, psicologi e rappresentanti dei centri antiviolenza.