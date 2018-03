Terremoto, decine di lievi scosse avvertite nel Maceratese

La terra trema ancora nel Centro Italia. Decine di lievi scosse si sono susseguite per tutta la notte in provincia di Macerata. L'epicentro nella zona compresa tra Muccia, Monte Cavallo e Petriolo. A darne notizia è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia attraverso il suo sito internet. Le scosse sono state avvertite da diversi cittadini, ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Due le scosse più violente



Lo sciame sismico è stato caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2. L'epicentro è localizzato nella zona compresa tra Muccia, piccolo comune a circa 12 chilometri di distanza da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo; l'ipocentro si trova invece a una profondità di 10 chilometri. Due, in particolare, sarebbero state le scosse più violente: la prima, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 23:48 di giovedì 8 marzo; la seconda, di magnitudo 3.4, si è verificata alle 00:32 del 9 marzo. La scossa è stata avvertita da diverse persone nella zona, ma non ci sono notizie di danni.