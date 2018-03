Omicidio suicidio a Torino: spara alla moglie e poi si uccide

Una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella giornata di venerdì 9 marzo a Torino, in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 90 anni, ha sparato alla moglie di 88 anni prima di togliersi la vita con la stessa arma. A dare l'allarme sarebbero stati i parenti, preoccupati perchè i due anziani non rispondevano al telefono.

Omicidio e suicidio

Gli operatori del 118 e gli agenti della polizia sono entrati nell'abitazione quando non c'era ormai nulla da fare. I due cadaveri, secondo le prime informazioni, sono stati trovati uno accanto all'altro, seduti su due poltrone: l'appartamento in cui abitavano si trova a Borgo Vittoria. L'uomo avrebbe sparato alla moglie e poi si sarebbe suicidato, usando la stessa pistola, detenuta regolarmente, secondo quanto appurato dalla squadra mobile che indaga sull'accaduto. Non sono ancora noti i motivi del gesto, né è possibile per il momento fare ipotesi a riguardo.