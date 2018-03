Pescara, trovato il cadavere di ragazzo scomparso

Un 29enne di Spoltore, comune nel Pescarese, è stato trovato morto nel pomeriggio alla periferia della città. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da almeno un colpo di arma da fuoco al torace. Il corpo era tra gli arbusti nei pressi di un corso d'acqua, in una posizione che secondo gli investigatori è incompatibile con il suicidio. I familiari avevano denunciato la scomparsa del ragazzo lunedì scorso. La sua auto era stata ritrovata ieri nel centro della città.



Si esclude ipotesi suicidio

Secondo fonti investigative, riportate dall’Agi, la posizione in cui è stato ritrovato il corpo permetterebbe di escludere l'ipotesi di suicidio. Il ragazzo si era allontanato dalla casa dove viveva con la famiglia con la sua Fiat 500 rossa, che è stata ritrovata nella giornata di ieri parcheggiata in centro a Pescara. A seguito della scomparsa, la madre aveva diramato un appello su Facebook. A quanto si apprende i carabinieri sono riusciti a rilevare la possibile zona di ricerca attraverso il telefono della vittima ma le operazioni di recupero del corpo sono state piuttosto complicate. Il cadavere, secondo fonti investigative, si trovava tra alcuni arbusti nei pressi di un corso d'acqua.

Non esclusa nessuna pista

L'autopsia sul corpo del giovane dovrebbe essere eseguita venerdì, 9 marzo. I carabinieri non escludono nessuna pista. Gli inquirenti sono al lavoro per appurare il contesto in cui è maturato l'omicidio. Accertamenti sono in corso per capire se il giovane è stato ucciso nel luogo del ritrovamento o se il corpo è stato posizionato lì successivamente. Si lavora anche per chiarire l'iter dell'automobile del giovane. C'è da capire da chi e quando il veicolo è stato parcheggiato nel luogo del ritrovamento: trattandosi del centro cittadino potrebbero essere utili le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.