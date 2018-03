L8marzo: discriminazioni, molestie, violenza: le vostre testimonianze

Le discriminazioni sul lavoro, il divario salariale rispetto ai colleghi uomini, gli stereotipi di genere, ma anche il tema delle molestie e l’orrore della violenza. Sono i temi emersi con prepotenza nell’ambito dell’iniziativa di Sky TG24 #L8marzo, rivolta a tutte le donne con una storia di discriminazione da raccontare e delle proposte da avanzare per migliorare la condizione femminile.

Il tema del lavoro è emerso in particolare con forza. C’è chi a ogni colloquio di lavoro si è sentita chiedere se avesse intenzione di avere figli, chi ha visto non venir rinnovato il proprio contratto alla notizia di una gravidanza, chi ha dovuto fare i conti con pregiudizi e una busta paga più leggera rispetto ai colleghi uomini pur essendo più preparata (guarda il video in alto).

Anche le molestie sessuali e l'orrore della violenza attraversano i vostri racconti. Ma nelle testimonianze arrivate, insieme al dolore e all'amarezza, emerge anche la speranza per i tempi che cambiano. Come nelle coraggiose parole di una telespettatrice, vittima di una violenza sessuale mai denunciata più di 40 anni fa, e che oggi ringrazia il movimento "Me too" e tutte le donne che, anche a tanti anni di distanza, hanno il coraggio di parlare.

Un'altra telespettatrice racconta ai nostri microfoni la sua esperienza di molestie sul lavoro e di come, alla fine di un lungo iter giudiziario, ha vinto la sua battaglia.

Ma la nostra campagna ci ha riservato anche una brutta sorpresa. Al nostro appello rivolte alle donne sui social network, sono arrivati anche numerosi commenti maschilisti e sessisti. Lorella Zanardo, attivista per i diritti delle donne ha analizzato questi messaggi con noi. “Gli uomini – è la sua analisi – offendono le donne per paura".

