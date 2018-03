Firenze, senegalese ucciso: rabbia a presidio, spinto Nardella

Circa 300 persone, quasi tutte di origine senegalese e che abitano in Toscana, si sono riunite in un presidio a Firenze per protestare contro l'omicidio di un loro connazionale al Ponte Vespucci. L’uomo è stato ucciso lunedì 5 marzo da un 65enne: secondo le ricostruzioni, il 65enne voleva suicidarsi per via della difficile situazione economica che stava attraversando, ma non trovando il coraggio di farlo ha poi sparato senza una motivazione al venditore ambulante 54enne.

Spinte al sindaco Nardella

Sul luogo della protesta è arrivato il sindaco di Firenze Dario Nardella per incontrare i connazionali dell'uomo ucciso. Nardella ha però dovuto subito abbandonare il presidio perché contestato con insulti e spinte da parte dei manifestanti, tra cui c'erano anche diversi italiani. Il sindaco ha così rinunciato all'incontro dopo aver comunque evidenziato al portavoce storico dei senegalesi a Firenze, Pape Diaw, il pluridecennale rapporto di collaborazione e dialogo di Palazzo Vecchio con gli immigrati africani in città. "La storia di Firenze è la storia del dialogo, la città capisce la rabbia per la morte di un uomo ma non accetta la violenza. Vado via per non alimentare le provocazioni", ha detto Nardella.