Maltempo, disagi per la circolazione. Lunedì previste altre nevicate

È arrivata la tanto attesa tregua dall’ondata di gelo siberiano Burian che ha portato su tutta l’Italia neve e gelo, causando disagi alla circolazione e la chiusura delle scuole in molte città. Ma, secondo gli esperti, durerò poco perché per lunedì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà ancora fiocchi al Nord e piogge al Centrosud. Le temperature in rialzo, intanto, dovrebbero aiutare a contrastare il fenomeno del gelicidio che ieri ha paralizzato i treni in Liguria e alcuni tratti autostradali. Ma i disagi sulla circolazione continuano: sulla A1 questa mattina si registra ancora qualche disagio vero Bologna. Intanto, si registra anche una vittima a Mantova. Un senzatetto è stato trovato cadavere, ieri sera, in una ex fabbrica dove aveva ricavato un alloggio di fortuna. A stroncarlo, molto probabilmente, il freddo di questi giorni.

Chiuso un tratto dell'autostrada A1

A causa della pioggia gelata, questa mattina è stato chiuso il tratto dell'autostrada A1 compreso tra l'inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. A comunicarlo, su proprio sito Internet, è Autostrade per l'Italia, che aggiunge che, sempre sulla A1, è prevista la scorta veicoli tra il bivio A1/Fine Complanare di Piacenza e Terre di Canossa-Campegine per verifica tecnica.

Ancora qualche precipitazione in Lombardia e Piemonte

In Lombardia, secondo gli esperti, nel corso della giornata di oggi ci saranno ancora precipitazioni, con possibilità di neve bagnata ancora fino in pianura sui settori occidentali e pioggia a est. Il miglioramento arriverà in serata, accompagnato da qualche banco di nebbia in pianura. Stessa situazione anche in Piemonte, dove la pioggia avrà un’intensità debole o moderata e la neve potrebbe ancora imbiancare la parte medio-bassa della regione e le Langhe savonesi.

Pericolo valanghe in Lombardia

Tuttavia le temperature in rialzo hanno anche fatto salire l’indice del pericolo valanghe in Lombardia da 2 a “3 marcato” su una scala europea di cinque. "In generale - si legge nel bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell'Arpa Lombardia - sono possibili distacchi di piccole e medie valanghe su alcuni pendii ripidi sulle alpi Retiche, sulle alpi Orobie centrali e sul gruppo montuoso dell'Adamello". Il rischio può esserci anche con un debole sovraccarico, ossia con il passaggio di un solo sci-alpinista, perciò gli esperti avvertono che si deve assolutamente evitare lo sci fuoripista.

La circolazione dei treni

Secondo quanto riportato da Rfi nell’ultimo aggiornamento di venerdì notte, oggi i treni regionali liguri dovrebbero essere interamente garantiti, mentre, anche domani, “il servizio ferroviario fra Siena e Chiusi e fra Pistoia e Porretta Terme (Bologna) sarà sostituito con un servizio di bus. In particolare, lungo la linea Siena - Chiusi i treni non circoleranno a causa di allagamenti tra Asciano e Castelnuovo Berardenga”. Ieri, a causa del ghiaccio sulle linee di alimentazione elettrica dei treni, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per diverse ore sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia, con migliaia di passeggeri bloccati nelle stazioni. Ma il gelicidio ha colpito anche le autostrade, in particolare la A1 bloccata per alcune ore in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, ma anche la A12 tra Sestri Levante e La Spezia e alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna su A1, A13, A14 e il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio. Circolano invece in piena operatività i treni ad alta velocità.

La situazione in Liguria

Data ultima modifica 03 marzo 2018 ore 09:57