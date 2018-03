Maltempo, nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni

Nuova ondata di maltempo sull’Italia: nevica ancora, ma sono attese temperature più miti e umide. Decine i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole (IL METEO). Ancora neve in valle Aniene, ma anche Firenze, Genova e Milano stamattina si sono svegliate imbiancate, così come molte città del Veneto dove le temperature rimangono rigide. Attesi fiocchi anche a Roma. Continua il caos dei treni: oggi circolerà solo il 50% dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non viaggeranno in Lombardia. Intanto la perturbazione si estende anche fuori dal nostro Paese, con l'aeroporto di Ginevra che ha sospeso tutto il traffico aereo a causa delle intense nevicate.

Le misure per ferrovie: stop a 50% dei treni in 5 Regioni

Per evitare il ripetersi del caos sulla rete ferroviaria di lunedì, o problemi sulla rete stradale e autostradale, sono state prese una serie di misure. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana circolerà ad esempio un treno regionale su due. La riduzione del 50% dell'offerta, sottolinea Rfi che ha attivato lo stato di "emergenza grave" dei piani neve e gelo, "si rende necessaria" alla luce delle "previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario". In altre quattro Regioni, e cioè in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio, invece, la riduzione è del 30%, mentre è garantito l'80% dei treni ad alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli. Proprio sulla questione del caos ferroviario, il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio ha detto: "C’é stato sicuramente un errore e le ferrovie si sono scusate hanno sopravvalutato la loro capacità". "Certo -ha precisato- era più facile fare come ha fatto la Città (Roma ndr): chiudere la città era più semplice, lo dico da ex sindaco, ma così non si risolvono i problemi. Le Fs hanno voluto far partire tutti i treni e questo è stato un errore", ma comunque "le Fs italiane sono tra le più efficienti d'Europa".

È stato disposto inoltre lo stop alla circolazione dei Tir a partire dalle 22 del 28 febbraio su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Campania.

La situazione sulle autostrade

Per fronteggiare l'emergenza maltempo, è stato disposto anche lo stop alla circolazione dei Tir a partire dalle 22 del 28 febbraio su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Campania. Chiusa in entrambe le direzioni l'Autostrada del Sole, A1, tra i caselli di Arezzo e Chiusi, dove cade pioggia ghiacciata. La polizia stradale invita "gli automobilisti a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario".

Ancora neve in molte Regioni

La Protezione civile regionale non segnala situazioni di criticità in Liguria, se non l'assenza di elettricità in alcune zone del Comune di Camporosso (Imperia). La Regione è in stato di allerta neve: rossa, nell'imperiese e in parte della provincia di Savona, e arancione in tutto il resto della Liguria. Ma il vento ha salvato, durante la notte, il territorio dalla 'grande nevicata'. Le raffiche, che hanno raggiunto gli 80 km orari a Genova e i 100 a Marina di Loano, "hanno tolto l'umidità seccando la nevicata", dicono dall'Agenzia regionale per l'ambiente. Il Veneto, invece, è imbiancato per una nevicata iniziata in pianura nelle prime ore della notte. Fiocchi bianchi su Padova, Vicenza, Verona e Venezia dove sono operativi tutti i mezzi spargisale. Le temperature sono al di sotto dello zero, comprese tra -2 e -3 nelle città. Neve anche in Emilia Romagna dove, a Bologna, l'aeroporto Marconi è aperto, anche se informa di possibili disagi e cancellazioni di voli per via del meteo.Le nevicate hanno poi interessato l’Umbria, compresa Perugia. Secondo le previsioni meteo del Centro regionale di Protezione civile, già da metà mattinata la neve dovrebbe trasformarsi in pioggia. Dopo i valori particolarmente bassi degli ultimi giorni, oggi intanto le temperature sono in sensibile aumento. Un paio di centimetri di neve sono caduti anche a Milano (FOTO), dove l'azienda dei trasporti informa che la circolazione è regolare.

Scuole chiuse in decine di Comuni

Molti gli istituti scolastici chiusi per via del maltempo. Neve e ghiaccio hanno imposto la chiusura delle scuole a L'Aquila per oggi, 1 marzo. Chiuse anche le aule scolastiche di Napoli, come già annunciato in precedenza, e nel vesuviano. La stessa decisione è stata presa anche in altre zone d'Italia, come a Rimini, Forlì, Ferrara e Ravenna, oltre che in diverse località dell'Appennino. A Roma, invece, scuole aperte.

Gelo e neve, le previsioni meteo

Data ultima modifica 01 marzo 2018 ore 09:17