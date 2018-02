Italia nella morsa del gelo: caos treni, scuole chiuse a Roma

L’ondata gelida siberiana di Burian continua a tenere l’Italia sotto la morsa del gelo. Dopo le nevicate di ieri, lunedì 26 febbraio, (LE FOTO), le previsioni danno un ulteriore calo delle temperature per la giornata di oggi (METEO). E per giovedì è in arrivo una nuova perturbazione con neve al Nord e nelle zone interne del Centro, forse anche a Roma. La Capitale ha retto la nevicata, con l'Esercito nelle strade ad aiutare a spalare la neve. A soffrire i disagi maggiori ieri, sono stati soprattutto i trasporti. In particolare la rete ferroviaria è andata in tilt, con ritardi di molte ore su diverse tratte, anche dell’Alta velocità. A Roma, intanto, le scuole rimarranno chiuse anche oggi. E prende corpo la possibilità che gli istituti che saranno seggi elettorali nel week-end del 4 marzo possano restare chiusi per 9 giorni di fila. Intanto la sindaca Virginia Raggi torna al lavoro oggi dopo il rientro anticipato dal Messico. Da Roma a Milano in 12 ore, l'odissea del treno Italo

L’arrivo di Burian sull’Italia

Il vento gelido ieri ha fatto crollare le temperature in tutta Italia e la neve ha ricoperto diverse città, tra cui Roma (FOTO) e i fiocchi sono caduti anche sul litorale laziale. A Trieste sono state registrate raffiche di bora a 130 km orari. In Trentino le temperature hanno toccato i 23 gradi sotto zero, sul Monte Bianco si è arrivati a -35. Per il forte vento lunedì 26 a Venezia è caduta una torre faro, dopo il crollo di un pilone sul Ponte della Libertà (FOTO) nella giornata di domenica 25.

Il caos treni

La neve ha causato forti ritardi soprattutto per treni - la media dei ritardi è di 150 minuti - e aerei, con lo scalo di Fiumicino che è tornato alla piena operatività dopo diverse ore. Il sistema ferroviario è andato in tilt, oltre che per la neve anche per un guasto ad un treno sulla Roma-Firenze all'altezza di Orte, che ha ridotto la circolazione ad un unico binario e generato una lunga coda di convogli in entrambe le direzioni. Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati sui treni e negli scali ferroviari, centinaia i convogli cancellati e ore di ritardo accumulato sull'intera linea. Una situazione che ha spinto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio a chiedere un dettagliato rapporto a Rfi. I treni ad Alta velocità hanno accumulato fino a sette ore di ritardo, tutti gli Intercity da e per Roma Termini sono stati cancellati mentre oggi tutti i treni AV in transito nella Capitale fermeranno alla stazione Tiburtina (LE PREVISIONI).

Neve e voto, a Roma rischio stop scuola di 9 giorni

L’ondata anomala di neve ha tenuto le scuole chiuse in molti comuni nelle giornate di ieri e oggi. Altrettanto potrebbe succedere giovedì con la nuova perturbazione. L’imminente week-end elettorale del 4 marzo (LO SPECIALE) sta facendo aumentare il rischio che molti istituti scolastici della Capitale scelti come seggi elettorali possano rimanere chiusi, tra neve e urne, per 9 giorni consecutivi. E gli studenti potrebbero ritornare tra i banchi mercoledì prossimo.

