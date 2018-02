Reggio Calabria, uccide il marito nel sonno con una roncola: arrestata

Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

L’uomo, appuntato in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina, avrebbe sparato con la pistola d’ordinanza dopo una lite in strada e poi avrebbe preso le figlie in ostaggio. La donna è in ospedale in gravissime condizioni. Sembra si stessero separando