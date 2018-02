Furti auto e moto, 101 arresti e 618 veicoli recuperati

La Polizia di Stato, attraverso l’utilizzo della piattaforma tecnologica "Mercurio", è riuscita a recuperare 618 veicoli rubati. L’operazione contro i furti di auto e moto, denominata "Safety car 2", è stata coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine ed ha portato a 101 arresti e alla denuncia in stato di libertà di 352 persone.

Veicoli recuperati per un valore di 5,5 milioni

L’operazione ha coinvolto tutte le Questure, con il supporto di equipaggi dei Reparti prevenzione crimine (Rpc), il personale della Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera, per un totale di 9.416 equipaggi e 20.619 agenti. Per realizzare i controlli è stato utilizzato, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, il sistema "Mercurio", che ha consentito di controllare 983.427 veicoli e 65.396 persone. La piattaforma tecnologica, costituita da un tablet e da una telecamera esterna, viene fissata sulla plancia delle volanti e permette la video sorveglianza in mobilità attraverso il servizio di lettura automatica delle targhe. Grazie all’utilizzo di questo strumento, fa sapere la Polizia di Stato, sono stati recuperati 618 veicoli rubati, tra cui 27 autocarri, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro.

Pettorine e placche false con la scritta Polizia usate per i furti

A Napoli, l’utilizzo di "Mercurio" ha condotto gli agenti in alcune autorimesse dove hanno ritrovato diverse autovetture rubate, di recentissima immatricolazione, oltre che numerose centraline utilizzate per neutralizzare i sistemi antifurto delle autovetture. All’interno delle strutture, fa sapere la Polizia di Stato, sono stati rinvenuti anche due caschi integrali, due pistole con matricola abrasa, due bombe a mano, pettorine e placche false con la scritta Polizia, probabilmente utilizzate per compiere rapine. Una delle operazioni ha portato anche all’arresto di un pregiudicato. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo da parte di una pattuglia a Castel Volturno, nel casertano, si è tuffato nei canali dei Regi Lagni senza riuscire a sfuggire alla cattura.