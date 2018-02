I cuccioli sono stati quindi sequestrati dalle autorità e già dati in affidamento a una associazione mentre i due uomini che guidavano l'automobile, rispettivamente di 35 e 50 anni, sono stati denunciati per maltrattamenti di animali.

Quando hanno aperto l'abitacolo, i poliziotti hanno trovato 59 cuccioli di bulldog francese, carlino, barboncino, spitz, volpino, tutti di circa 50 giorni di età e in pessime condizioni. A quanto pare dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, i cuccioli erano destinato ad essere venduti nel mercato clandestino di animali.

I 59 animali, di diverse razze, viaggiavano rinchiusi nei piccoli contenitori all'interno di un'automobile. La vettura, con due uomini a bordo, è stata fermata per un controllo dagli agenti della Polizia stradale della sottosezione del distaccamento di Cassino, comandato dal sostituto commissario Giovanni Cerilli. Gli agenti si sono insospettiti a causa dei guaiti provenienti dall'interno della macchina.

Uno sopra l'altro, stipati in piccole gabbie simili a quelle usate per gli uccelli. Sono stati ritrovati così 59 cuccioli di cane, salvati dagli agenti della Polizia stradale sull'autostrada A1 a Cassino, comune della provincia di Frosinone.

Gli animali, di diverse razze, erano destinati al mercato clandestino. Quando sono stati trovati dagli agenti della Polizia stradale erano in pessime condizioni

I 59 cuccioli di cane sono stati ritrovati in pessime condizioni (Archivio Getty Images)

Cuccioli stipati in gabbie: sequestrati 59 cani sull'A1 a Cassino

