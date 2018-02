L'annuncio di lavoro: assumiamo prima chi vive a 500 metri da azienda

"Cerchiamo personale". Ma preferibilmente residente a 500 metri dallo stabilimento, oppure nella zona. Fa discutere l’annuncio di lavoro dell'acciaieria Arinox di Sestri Levante che dà priorità a chi abita nell'area vicina nella sua ricerca di dieci nuove persone da inserire. Si legge anche che "una posizione sarà assegnata a un padre/madre over 40", e una a "neo diplomati-laureati". L'annuncio è comparso sulle pagine pubblicitarie di alcuni quotidiani, sulla pagina Linkedin dell’azienda e sul profilo Twitter dell’ad Massimiliano Sacco. Viene specificato che nella graduatoria sarà considerato come requisito preferenziale, oltre alla residenza entro 500 metri dal luogo di lavoro, anche la residenza in un Comune del Tigullio. Entrambe le caratteristiche sono considerate prioritarie anche rispetto alla conoscenza dell’inglese, obbligatoria per alcune delle posizioni offerte.

L’ad: “Forma di compensazione nei confronti del territorio”

L’ad dell’azienda ha spiegato al Corriere della Sera le ragioni della scelta: "La prima – ha raccontato Sacco – è che lavoriamo a Sestri dal 1990. In qualche modo privilegiare i residenti per le nuove assunzioni ci è sembrata una forma di compensazione nei confronti del territorio che ci ospita e che al pari di altre zone industriali d’Italia viene da momenti non facili". Inoltre, spiega Sacco, "la nostra presenza nell’area di Genova non è casuale: qui la tradizione dell’industria siderurgica viene da lontano, qui siamo convinti di trovare le professionalità migliori".

Cos’è Arinox

Arinox è una società del gruppo Arvedi, costituita nel 1990 per la produzione di nastri sottili ed extrasottili in acciaio inossidabile. Attualmente lavorano nell’azienda oltre 240 dipendenti. L’80% della sua produzione è destinata all’esportazione. Lo stabilimento si trova a Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante.