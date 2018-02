Anziana di 93 anni parte volontaria per aiutare i bambini in Kenya

Nonna Irma, 93 anni, è partita per offrire il suo aiuto ai bambini meno fortunati del Kenya. L'annuncio è stato dato su Facebook dalla nipote, orgogliosa del gesto dell'anziana signora, raccogliendo centinaia di commenti di stima e sostegno.

Il post su Facebook

"Questa è la mia nonna Irma, una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya", ha scritto sul suo profilo social Elisa Coltro, "non in villaggio turistico servita e riverita, ma per andare in un villaggio di bambini, in un orfanotrofio. Ve la mostro perché credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere. Guardatela.. ma chi la ferma? Io la amo". Ecco come è nata l'idea della 93enne secondo quanto ha riferito a Repubblica l'autrice del post: "C'è una coppia vicentina, sono marito e moglie, da anni vanno in Kenya un mese all'anno. Lei si occupa dei bambini e lui fa piccoli lavoretti di manutenzione in un orfanotrofio fondato da un missionario vicentino Da quando mia nonna li ha conosciuti li aiuta come può, ma quest'anno volleva rendersi utile e ha detto a mia madre: 'Andiamo in Kenya. Anzi, io vado, se mi accompagni sono contenta'. Alla fine sono partite tutte e due: la figlia ha accompagnato la madre".

Le reazioni

Con migliaia di condivisioni su Facebook, nonna Irma sta diventando un fenomeno virale, raccogliendo unanime consenso per una scelta di certo poco usuale per una donna di 93 anni. "La amo senza conoscerla. Che abbia una lunga vita per donare tanto amore e per darci ancora lezioni di vita", si legge in uno dei commenti. E ancora: "Diffondendo queste foto, hai portato un raggio di sole in questo periodo spesso troppo cupo".