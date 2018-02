Venti chili di marijuana in valigia, arrestata coppia a Udine

Nascondevano in casa oltre 20 chili di marijuana prima di essere scoperti e arrestati dalla Polizia. È successo a Udine dove gli agenti hanno arrestato una coppia di conviventi con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta fatta in casa della coppia

Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, gran parte della droga è stata trovata all'interno di una grossa valigia all'ingresso dell'appartamento della coppia residente nel comune friulano. L'uomo, 51 anni, è stato portato in carcere, mentre per la compagna 41enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Udine che ha effettuato una perquisizione domiciliare al termine di un servizio di osservazione nel quartiere dove abitano i due conviventi.

Sequestrati anche soldi e 80 grammi di cocaina

In particolare gli agenti hanno notato l'uomo arrivare con la grande valigia, al cui interno sono stati trovati 19,5 chili di marijuana. Altri 3 chili della sostanza sono stati rinvenuti in un secondo involucro occultato in casa. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno anche sequestrato 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 13mila euro in contanti nascosti in vari punti dell'abitazione.