Roma, migranti si barricano nel centro d’accoglienza per protesta

Circa 200 migranti, nella mattina del 22 febbraio, si sono barricati per protesta nel centro di accoglienza in Largo Perassi, a Roma. Gli ospiti del centro hanno dato vita alla contestazione per il mancato pagamento del pocket money, diaria che gli ospiti ricevono per far fronte alle loro spese quotidiane. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ma la situazione è tornata presto alla normalità e la protesta è rientrata dopo che i migranti hanno incontrato il responsabile della struttura che gli ha dato rassicurazioni sul pagamento a breve della quota giornaliera prevista che, a quanto pare, non veniva erogata dal mese di gennaio.

Salvini fuori dal centro accoglienza

Anche il leader della Lega Matteo Salvini si è recato davanti al centro di accoglienza di Largo Perassi, in zona Aurelia a Roma. Sul posto sono ancora presenti polizia e carabinieri.