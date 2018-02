Elezioni, l'allarme degli 007: campagne online per condizionare voto

Gli 007 italiani avvertono sulle "campagne di influenza che, prendendo avvio con la diffusione online di informazioni trafugate mediante attacchi cyber, mirano a condizionare l'orientamento ed il sentiment delle opinioni pubbliche, specie quando queste ultime sono chiamate alle urne". È uno degli allarmi evidenziati nella relazione annuale dell'intelligence presentata oggi, 20 febbraio, che parla di "minaccia ibrida" e prevede un aumento di questo tipo di rischi, "specie in prossimità di passaggi cruciali per i sistemi democratici". L'intelligence cerca nuovi cyber 007: via alla selezione

"Campagne introducono destabilizzazione"

In particolare, spiega l'intelligence, queste campagne "hanno dimostrato di saper sfruttare, con l'impiego di tecniche sofisticate e di ingenti risorse finanziarie, sia gli attributi fondanti delle democrazie liberali (dalle libertà civili agli strumenti tecnologici più avanzati), sia le divisioni politiche, economiche e sociali dei contesti d'interesse, con l'obiettivo di introdurre, all'interno degli stessi, elementi di destabilizzazione e di minarne la coesione".

"Strumento cibernetico agevola attività di influenza"

La relazione ipotizza la crescita del trend delle minacce ibride: "L'impiego di tali strumenti - osserva - pur non essendo un fenomeno nuovo, costituisce una realtà sempre più perniciosa, sofisticata e di difficile rilevazione. Gli attacchi di natura ibrida hanno infatti reso più labile la linea di demarcazione tra situazioni caratterizzate da assenza di ostilità e forme di conflittualità diffusa tra gli Stati". In questo, sottolinea, "lo strumento cibernetico è destinato a divenire sempre di più un agevolatore di attività di influenza, realizzate attraverso la manipolazione e la diffusione mirata di informazioni preventivamente acquisite attraverso manovre intrusive nel cyber-spazio, così da orientare le opinioni pubbliche, fomentare le tensioni socio-economiche, accrescere l'instabilità politica dei Paesi dell'area occidentale, all'atto dell'adozione di decisioni strategiche, ritenute dall'attore ostile sfavorevoli ai propri interessi".