Ferrara, 29enne muore dopo aver assunto farmaci per l'influenza

Un 29enne studente lavoratore, originario di Lecce, è morto a Ferrara forse per uno choc anafilattico (cos'è e come va trattato) dopo aver assunto farmaci per contrastare i sintomi influenzali. La vittima si chiamava Graziano Mega. Secondo la ricostruzione della “Nuova Ferrara”, il ragazzo non stava bene, aveva un forte mal di gola e si era messo a letto. A trovarlo, ormai cianotico, il suo coinquilino che ha chiesto aiuto al 118. Ma per lo studente non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei medici era già morto.