Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella notte davanti all'isola di Lipari, nelle Eolie, in Sicilia, senza causare danni. Altre due scosse di entità simile sono state invece avvertite in territorio francese a poca distanza dal confine con l’Italia e sono state percepite anche in Liguria.

La scossa a Lipari

La scossa di terremoto alle Eolie è stata di magnitudo 3.4 ed è stata registrata alle 2:13 davanti l'isola siciliana di Lipari. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 18 km di profondità ed epicentro in mare a 9 km da Leni (Messina). Non si registrano danni a persone o cose.

Le scosse in Francia

La terra ha tremato anche in Francia nella notte: le due scosse si sono verificate vicino al confine e sono state avvertite anche in Italia. La prima di magnitudo 3 è stata registrata alle ore 00:05 con ipocentro a 18 km di profondità ed epicentro 99 km a ovest di Sanremo (Imperia), la seconda di magnitudo 3.2, alle ore 5:47 con ipocentro a 16 km di profondità ed epicentro 95 km a ovest di Sanremo. Anche in questi casi non si segnalano danni o feriti.