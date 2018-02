Maltempo, domani allerta gialla nel Lazio

Scontri a Bologna: feriti 4 agenti e 6 attivisti, 2 giovani denunciati

Il bilancio dopo le proteste contro l'iniziativa elettorale di Forza Nuova . Un 22enne e 25enne denunciati a piede libero per manifestazione non autorizzata e lancio di oggetti pericolosi. Merola: “Poteva andare peggio”. Gentiloni: no “alibi antifascismo”