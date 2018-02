Maltrattava i bimbi a cui insegnava l'arabo: denunciata donna

Avrebbe trasformato la sua casa di Maniago, in provincia di Pordenone, in una sorta di scuola/centro di aggregazione. Qui avrebbe impartito i fondamenti del Corano e dato lezioni di arabo. Solo che, quando i bambini non erano abbastanza preparati e attenti, li colpiva con un bastone di legno. È con queste accuse che una donna di 33 anni, cittadina bengalese, è stata denunciata dai carabinieri. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamento di minori e di esercizio arbitrario di professione.

Le indagini

Nei confronti della donna, per ora, il tribunale di Pordenone ha deciso la misura coercitiva del divieto di espatrio e l'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. I bimbi che frequentavano la sua “scuola” sono tutti bengalesi tra i 3 e i 10 anni. Le indagini sono partite dopo che una delle famiglie ha sporto denuncia. I carabinieri hanno prima installato delle microcamere nell'abitazione, poi hanno acquisito testimonianze e immagini delle percosse, infine hanno fatto irruzione nella casa della donna. Il sindaco di Maniago, Andrea Carli, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto la cessazione immediata di ogni attività di insegnamento, poiché condotta in totale mancanza di titoli abilitanti e di autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie.