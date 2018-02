Foggia, uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio

Elezioni 2018, sondaggio Quorum: M5s primo partito tra i giovani

Analisi per SkyTg24 su chi vota per la prima volta. Lavoro principale motivazione per la scelta. Il 16% degli intervistati risulta indeciso. Astenuti invece il 40% per la Camera e il 36% per il Senato. Indagine basata su 803 interviste raccolte tra il 9 e il 12 febbraio