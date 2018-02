Forza Nuova a Bologna, scontri tra polizia e antagonisti di sinistra

Tensione e scontri tra polizia e antagonisti di sinistra a Bologna, in piazza Galvani, dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova Roberto Fiore, in vista dell’election day del 4 marzo. Un centinaio tra studenti e giovani, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, lungo via Farini fino all'altezza della vicina piazza Cavour. Quattro persone sono rimaste ferite e sono dovute ricorrere alle cure dei medici. Anche tre agenti sono rimasti contusi, due di questi dopo uno scontro con il Collettivo Hobo. Le immagini degli scontri

Centro blindato a Bologna

Dopo la carica contro le forze dell'ordine, il corteo si è fermato per alcuni minuti in via Farini, poi ha sfilato per la strade della città fino a raggiungere piazza del Nettuno sostando davanti al Sacrario dei partigiani. Qui è previsto un altro presidio organizzato da Cgil e Anpi, al quale hanno aderito anche numerosi esponenti di Pd e LeU. Intanto la zona circostante a piazza Maggiore (sia piazza del Nettuno, sia piazza Galvani, dove è in programma l'iniziativa di Forza Nuova, sono adiacenti alla piazza principale di Bologna) è stata presidiata da numerosi mezzi blindati delle Forze dell'ordine, che hanno predisposto barriere fisse per non fare entrare in contatto gli esponenti di Forza Nuova con le varie iniziative antifasciste.

Gli scontri tra Polizia e il Collettivo Hobo

Prima che il corteo degli antagonisti di sinistra si avviasse verso le vie del centro di Bologna, alcuni attivisti del collettivo Hobo, poco dopo mezzogiorno, hanno interrotto il consiglio comunale ed esposto uno striscione con scritto "Consiglio comunale complice dei fascisti". Lo striscione è stato immediatamente sequestrato dai vigili urbani. Nello scontro che si è generato, un agente ha riportato una frattura del malleolo, giudicata guaribile in 30 giorni, mentre un altro una distorsione del polso, per una prognosi di 13 giorni.

Data ultima modifica 16 febbraio 2018 ore 17:15